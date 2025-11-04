POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Zohran Mamdani, candidat démocrate à la mairie de New York, portant un T-shirt demandant le gel des loyers

Zohran Mamdani, candidat démocrate à la mairie de New York, portant un T-shirt demandant le gel des loyers

© 2025 Getty Images

FAVORIS EN TROMPE L'OEIL

4 novembre 2025

Zohran Mamdani, l’arbre new-yorkais qui cache la forêt des difficultés démocrates

Alors que la figure montante de Zohran Mamdani incarne le renouveau progressiste new-yorkais, le Parti démocrate traverse une crise d’identité à l’échelle nationale.

Photo of André Kaspi
André Kaspi Go to André Kaspi page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
André Kaspi image
André Kaspi

André Kaspi, est agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Il a été professeur d'histoire de l'Amérique du Nord à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du Centre de recherches d'histoire nord-américaine (CRHNA). Il a présidé notamment le comité pour l'histoire du CNRS.

 

Populaires

1PLFSS 2026 : le vrai cœur du réacteur de l’apocalypse budgétaire française
2Boom de l’IA contre grand retour du socialisme : et si le grand clash du 21e siècle était en train de se nouer sous nos yeux ?
3L’OCDE rapporte une chute marquée de l’immigration de travail vers les pays riches : quid de la France ?
4Warren Buffett tire sa révérence, ignore la folie de l’IA et laisse 381 milliards de dollars de cash à investir
5Importation de préférences culturelles : ces valeurs économiques de leurs pays d'origine que les immigrés conservent dans les pays d’accueil
6Voyage dans la tête de Mme Bettencourt, la femme qui fut la plus riche du monde
7Pluie de nouveaux impôts : cette folle speculation budgétaire qui saisit les parlementaires à gauche comme… au RN