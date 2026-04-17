EFFETS PERVERS

17 avril 2026

Zohran Mamdani lance son plan « d’équité raciale » et voilà pourquoi ceux qu’il prétend défendre en seront les principales victimes

À New York, le maire Zohran Mamdani promet de corriger les inégalités par l’« équité raciale » et une fiscalité renforcée des plus riches. Mais derrière cette ambition affichée, ses détracteurs dénoncent une mécanique bien connue : en voulant redistribuer autrement, ces politiques risqueraient surtout de fragiliser les classes moyennes, raréfier le logement et pénaliser, in fine, ceux qu’elles prétendent protéger.