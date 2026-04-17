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Le maire élu de New York, Zohran Mamdani, s’exprime lors d’une conférence de presse à Flushing Meadows–Corona Park, dans le quartier du Queens, à New York, le 5 novembre 2025. Âgé de 34 ans, Mamdani devient le premier maire musulman de la ville et le plus jeune à occuper cette fonction depuis plus d’un siècle. Ce socialiste démocrate a remporté l’élection malgré de violentes attaques contre ses politiques et ses origines musulmanes, venues des milieux d’affaires, des commentateurs conservateurs et de Donald Trump lui-même.
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EFFETS PERVERS

17 avril 2026

Zohran Mamdani lance son plan « d’équité raciale » et voilà pourquoi ceux qu’il prétend défendre en seront les principales victimes

À New York, le maire Zohran Mamdani promet de corriger les inégalités par l’« équité raciale » et une fiscalité renforcée des plus riches. Mais derrière cette ambition affichée, ses détracteurs dénoncent une mécanique bien connue : en voulant redistribuer autrement, ces politiques risqueraient surtout de fragiliser les classes moyennes, raréfier le logement et pénaliser, in fine, ceux qu’elles prétendent protéger.

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new-york , Zohran Mamdani , maire , Politique , taxation , équité , résidences secondaires

THEMATIQUES

Politique
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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).