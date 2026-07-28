POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Zizou
See image caption
See copyright

MISSION ENTRAINEMENT

28 juillet 2026

Zinedine Zidane : quelques grammes de doute sur un avenir en Bleu massif

Zidane sélectionneur des Bleus : le casting fait rêver, le palmarès d'entraîneur rassure, et l'aura du joueur reste incomparable. Mais de là à avoir la tâche facile...

Photo of Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez Go to Olivier Rodriguez page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Zinédine Zidane , entraîneur , équipe de France , Football , embuches , collectif , Kylian Mbappé , Didier Deschamps , Michel Platini , sport

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez image
Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 