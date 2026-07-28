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28 juillet 2026
Zinedine Zidane : quelques grammes de doute sur un avenir en Bleu massif
Zidane sélectionneur des Bleus : le casting fait rêver, le palmarès d'entraîneur rassure, et l'aura du joueur reste incomparable. Mais de là à avoir la tâche facile...
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.