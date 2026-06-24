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ATLANTICO LITTERATI

24 juin 2026

William Ury : "Savoir écouter, c'est le début de la fin du conflit"

Cofondateur du programme de négociation de Harvard, William Ury propose, avec "Dénouer les conflits insolubles", une méthode concrète pour sortir des rapports de force qui alimentent les impasses du quotidien comme les crises internationales. Dans un monde saturé de tensions, il défend une idée simple mais exigeante : la capacité d’écoute serait la première condition pour transformer un conflit en dialogue et rouvrir le champ des possibles.

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MOTS-CLES

William Ury , livre , Essai , dénouer les conflits insolubles , conflits , littérature , écrivain , négociateur , négociation

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

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