Warren Buffet tire sa révérence.
4 novembre 2025
Warren Buffett tire sa révérence, ignore la folie de l’IA et laisse 381 milliards de dollars de cash à investir
À 95 ans, il profite des résultats du 3e trimestre pour annoncer son départ avec un paquet de cash important sur un actif total dépassant 1 000 milliards de dollars, et fait un dernier pied de nez à tous ceux qui se précipitent sur l’intelligence artificielle. Jusqu’à la dernière minute, le vieux sage n’aura pas mis un centime dans une activité qu’il ne comprend pas.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
