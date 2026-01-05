©
Un taxi robot Waymo, l'un des deux modèles devant être déployés à Londres cette année
SUIVEZ CETTE VOITURE
5 janvier 2026
Taxis autonomes : Chinois et Américains s’attaquent à l’Europe par la face Londres
Mises en service dès cette année dans la capitale britannique, les premières flottes de robotaxis finiront fatalement par traverser la Manche. Pour les taxis traditionnels, il y a de l’attente en station dans l’air.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLEStaxis , Robotaxi , vtc , uber , voiture autonome
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS