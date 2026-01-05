SUIVEZ CETTE VOITURE

5 janvier 2026

Taxis autonomes : Chinois et Américains s’attaquent à l’Europe par la face Londres

Mises en service dès cette année dans la capitale britannique, les premières flottes de robotaxis finiront fatalement par traverser la Manche. Pour les taxis traditionnels, il y a de l’attente en station dans l’air.