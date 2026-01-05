POLITIQUE
Un taxi robot Waymo, l'un des deux modèles devant être déployés à Londres cette année

SUIVEZ CETTE VOITURE

5 janvier 2026

Taxis autonomes : Chinois et Américains s’attaquent à l’Europe par la face Londres

Mises en service dès cette année dans la capitale britannique, les premières flottes de robotaxis finiront fatalement par traverser la Manche. Pour les taxis traditionnels, il y a de l’attente en station dans l’air.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

