Dodo

Vous n’arrivez pas à dormir ? Il est possible que votre génétique soit en cause

Suivis un an par des capteurs, 3 000 internes américains font plus de pas et restent plus éveillés l’été, tandis que les plus sensibles aux saisons voient les postes de nuit hivernaux dérégler fortement leur cycle veille-sommeil. Les chercheurs relient ces écarts à la photopériode et à des polymorphismes de SLC20A2, l’heure interne étant estimée via la fréquence cardiaque. À la clé, des pistes de stratégies personnalisées pour le travail en horaires décalés et le décalage horaire.