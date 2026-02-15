HYGIENE DE VIE
15 février 2026
Vous avez atteint votre objectif de perte de poids grâce aux médicaments GLP-1 : que faire ensuite ?
Les agonistes du GLP-1 ont révolutionné la prise en charge de l’obésité, permettant à des millions de patients de perdre 15 à 20 % de leur poids. Mais une fois l’objectif atteint une nouvelle étape commence. Faut-il poursuivre le traitement, réduire les doses ou miser davantage sur l’hygiène de vie ?
A PROPOS DES AUTEURS
Amy J. Sheer est professeure agrégée de médecine à l'Université de Floride.
