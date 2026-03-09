DECOUVERTE EDIFIANTE

9 mars 2026

Votre microbiome intestinal et votre cœur sont bien plus proches que vous ne le pensez

Longtemps étudié pour son rôle dans la digestion et l’immunité, le microbiote intestinal apparaît désormais comme un acteur potentiel de la santé cardiovasculaire. Des recherches récentes montrent que la composition des microbes dans notre intestin pourrait influencer le risque de maladies cardiaques, ouvrant la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement.