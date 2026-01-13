RYTHME CIRCADIEN

13 janvier 2026

Votre horloge biologique a une incidence sur la santé cérébrale à un âge avancé et pourrait même être liée au risque de démence

À l'intérieur du corps, un rythme de 24 heures, appelé rythme circadien, coordonne discrètement nos cycles de sommeil, d'éveil, d'alimentation et de récupération. Ce système de régulation interne contribue à la synchronisation des organes et des hormones. Lorsqu'il est perturbé, les effets peuvent aller bien au-delà d'un simple manque de sommeil, et de plus en plus de données suggèrent des conséquences sur la santé cérébrale à long terme.