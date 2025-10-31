Une vue de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture du débat et de l'examen du budget de l'État 2026, le 24 octobre 2025.
© ALAIN JOCARD / AFP
VICTOIRE DU RN… MAIS JUSQU’OU … ?
31 octobre 2025
Vote d’une résolution RN par l’Assemblée : la poutre continue à travailler… mais vers quoi exactement ?
Ce jeudi 30 octobre, le Rassemblement National a, pour la première fois de son histoire, réussit à faire adopter un de ses projets de loi à l'occasion de sa niche parlementaire.
9 min de lecture
Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
Populaires
Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.