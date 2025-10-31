POLITIQUE
Une vue de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture du débat et de l'examen du budget de l'État 2026, le 24 octobre 2025.

Une vue de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture du débat et de l'examen du budget de l'État 2026, le 24 octobre 2025.

© ALAIN JOCARD / AFP

VICTOIRE DU RN… MAIS JUSQU’OU … ?

31 octobre 2025

Vote d’une résolution RN par l’Assemblée : la poutre continue à travailler… mais vers quoi exactement ?

Ce jeudi 30 octobre, le Rassemblement National a, pour la première fois de son histoire, réussit à faire adopter un de ses projets de loi à l'occasion de sa niche parlementaire.

Photo of Clément Macchi
Photo of Christophe Boutin
Clément Macchi Go to Clément Macchi page et Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Clément Macchi image
Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

Christophe Boutin image
Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

