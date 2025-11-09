POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Cette photo montre un tableau indiquant les résultats du vote de la motion de rejet lors d’un débat à l’Assemblée nationale, avant le vote sur la « loi Duplomb » sur l’agriculture, qui vise à réintroduire un pesticide pour certaines cultures, à Paris le 8 juillet 2025.

Cette photo montre un tableau indiquant les résultats du vote de la motion de rejet lors d’un débat à l’Assemblée nationale, avant le vote sur la « loi Duplomb » sur l’agriculture, qui vise à réintroduire un pesticide pour certaines cultures, à Paris le 8 juillet 2025.

© AFP or licensors

COMPTE A REBOURS

9 novembre 2025

Vote du budget et débats sur le PLFSS à l’Assemblée nationale : La France insoumise veut déposer une nouvelle motion de censure « au début du mois de décembre »

L'examen du volet « dépenses » du projet de loi de financement de la Sécurité sociale se poursuit, ce dimanche, à l'Assemblée nationale.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

France Info

MOTS-CLES

plfss , PLFSS 2026 , finance , Budget , députés , parlementaires , taxes , impôts , mesures , censure

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Cette histoire des Juifs algériens que l’Algérie a complètement effacé de son roman national
2L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
3Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème
4Médecins imaginaires : ces Diafoirus qui gouvernent la France sans jamais assumer leurs responsabilités
5Ukraine : la grande guerre de restauration impériale voulue par Vladimir Poutine franchit la barre du million de soldats russes tués ou blessés
6Crise du commerce de proximité : ces angles-morts français
7Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance