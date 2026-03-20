DANGERS CACHES

20 mars 2026

Vote au Parlement écossais : une défaite pour les pro-euthanasie, une victoire pour les personnes vulnérables

Le rejet du projet de loi écossais sur l'aide au suicide fait suite aux exemples alarmants du Canada, qui devrait atteindre les 100 000 décès par euthanasie d'ici cet été.