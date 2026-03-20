DANGERS CACHES
20 mars 2026
Vote au Parlement écossais : une défaite pour les pro-euthanasie, une victoire pour les personnes vulnérables
Le rejet du projet de loi écossais sur l'aide au suicide fait suite aux exemples alarmants du Canada, qui devrait atteindre les 100 000 décès par euthanasie d'ici cet été.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.