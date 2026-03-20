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La proposition de loi sur l’aide à mourir est dangereuse pour les plus fragiles.
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DANGERS CACHES

20 mars 2026

Vote au Parlement écossais : une défaite pour les pro-euthanasie, une victoire pour les personnes vulnérables

Le rejet du projet de loi écossais sur l'aide au suicide fait suite aux exemples alarmants du Canada, qui devrait atteindre les 100 000 décès par euthanasie d'ici cet été.

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MOTS-CLES

fin de vie , euthanasie , suicide assisté , Aide à mourir , Ecosse , Canada

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Jonathon Van Maren

Jonathon Van Maren a écrit pour First Things, National Review, The American Conservative, et est rédacteur collaborateur de The European Conservative. Son dernier livre s'intitule Prairie Lion : The Life & Times of Ted Byfield.

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