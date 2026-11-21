SECURITE ROUTIERE

Vos pneus sont-ils adaptés aux fortes pluies ? Les choses à savoir pour rouler en sécurité

Pluies intenses, chaussées détrempées, premières gelées : l’automne et l’hiver mettent les pneumatiques à rude épreuve. Les pneus vendus en France sont-ils à la hauteur ? Pour Pierre Chasseray, le problème ne vient pas du produit mais du choix des automobilistes et de leur conduite. Usure, pneus 4 saisons, aquaplanage, distances de freinage, loi Montagne : le délégué général de « 40 millions d’automobilistes » fait le point et rappelle une règle simple, à savoir que le meilleur pneumatique reste le comportement du conducteur.