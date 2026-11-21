SECURITE ROUTIERE
21 novembre 2026
Vos pneus sont-ils adaptés aux fortes pluies ? Les choses à savoir pour rouler en sécurité
Pluies intenses, chaussées détrempées, premières gelées : l’automne et l’hiver mettent les pneumatiques à rude épreuve. Les pneus vendus en France sont-ils à la hauteur ? Pour Pierre Chasseray, le problème ne vient pas du produit mais du choix des automobilistes et de leur conduite. Usure, pneus 4 saisons, aquaplanage, distances de freinage, loi Montagne : le délégué général de « 40 millions d’automobilistes » fait le point et rappelle une règle simple, à savoir que le meilleur pneumatique reste le comportement du conducteur.
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Ce qu’il faut en retenir
Un pneu premier prix revient souvent plus cher : il s’use vite et évacue moins bien l’eau.
En dessous de 7 °C, un pneu été est dépassé ; le pneu 4 saisons homologué 3PMSF est le bon compromis sur environ 70 % du territoire.
Sous la pluie, un pneu très usé peut doubler la distance de freinage, voire la tripler.
L’aquaplanage survient plus tôt qu’on ne le croit : retirez 20 km/h à la vitesse qui vous paraît sûre et, en cas de glisse, lâchez l’accélérateur sans freiner.
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Pierre Chasseray est délégué Général de l'association 40 Millions d'automobilistes.
Pierre Chasseray est délégué Général de l'association 40 Millions d'automobilistes.