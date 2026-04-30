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Un couple en pleine dispute.
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CONFLIT

30 avril 2026

Voilà pourquoi votre cerveau prend parfois le parti de "l’ennemi" dans une dispute 

Lors d’une dispute, il arrive que notre cerveau se retourne contre nous, brouillant notre empathie et nous faisant réagir comme face à une menace. Ce mécanisme biologique puissant n'est pas inévitable.

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MOTS-CLES

science , couple , cerveau , conflit , syndrome de Stockholm , empathie , colère , amour , dispute , rivalité , querelle amoureuse , tensions , rage

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Trudy Meehan

Trudy Meehan est maître de conférences au Centre de psychologie positive et de santé, de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI.

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