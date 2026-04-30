CONFLIT
30 avril 2026
Voilà pourquoi votre cerveau prend parfois le parti de "l’ennemi" dans une dispute
Lors d’une dispute, il arrive que notre cerveau se retourne contre nous, brouillant notre empathie et nous faisant réagir comme face à une menace. Ce mécanisme biologique puissant n'est pas inévitable.
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A PROPOS DES AUTEURS
Trudy Meehan est maître de conférences au Centre de psychologie positive et de santé, de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI.
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Trudy Meehan est maître de conférences au Centre de psychologie positive et de santé, de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI.