Un drone. (Image d'illustration)
© Reuters
L’EUROPE FACE AUX DRONES
22 novembre 2025
Voilà comment un mur de drones pourrait stopper les incursions dans l’espace aérien européen
Face à la multiplication des incursions de drones en Europe, les dirigeants européens veulent ériger un « mur de drones » capable de détecter, brouiller et neutraliser toute menace. Une défense futuriste qui pose autant de défis technologiques que juridiques.
4 min de lecture
Chercheur associé en sociologie des médias, Université de Paderborn
Maître de conférences et chercheur associé en sociologie des médias, Université de Paderborn
Professeur d’éthique appliquée et directeur de la recherche sur la sécurité et les risques, Université de Portsmouth
