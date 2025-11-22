L’EUROPE FACE AUX DRONES

22 novembre 2025

Voilà comment un mur de drones pourrait stopper les incursions dans l’espace aérien européen

Face à la multiplication des incursions de drones en Europe, les dirigeants européens veulent ériger un « mur de drones » capable de détecter, brouiller et neutraliser toute menace. Une défense futuriste qui pose autant de défis technologiques que juridiques.