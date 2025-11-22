POLITIQUE
Un drone. (Image d'illustration)

Blurred backgroundUn drone. (Image d'illustration)

© Reuters

L’EUROPE FACE AUX DRONES

22 novembre 2025

Voilà comment un mur de drones pourrait stopper les incursions dans l’espace aérien européen

Face à la multiplication des incursions de drones en Europe, les dirigeants européens veulent ériger un « mur de drones » capable de détecter, brouiller et neutraliser toute menace. Une défense futuriste qui pose autant de défis technologiques que juridiques.

Jens Hälterlein Go to Jens Hälterlein page , Ishmael Bhila Go to Ishmael Bhila page et Peter Lee Go to Peter Lee page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jens Hälterlein image
Jens Hälterlein

Chercheur associé en sociologie des médias, Université de Paderborn

Ishmael Bhila image
Ishmael Bhila

Maître de conférences et chercheur associé en sociologie des médias, Université de Paderborn

Peter Lee image
Peter Lee

Professeur d’éthique appliquée et directeur de la recherche sur la sécurité et les risques, Université de Portsmouth

