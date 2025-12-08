POLITIQUE
La bouche est fréquemment négligée dans la prise en charge du diabète, alors même que la santé bucco-dentaire est à la fois influencée et affectée par le diabète de manière significative.

8 décembre 2025

Voilà comment l’hygiène buccodentaire peut affecter le diabète

Imaginez-vous en train de savourer votre plat préféré, mais souffrir de douleurs aux gencives, d'une sécheresse buccale et de difficultés à mâcher. Pour les personnes diabétiques, cette situation peut être une réalité quotidienne souvent ignorée.

Aylin Baysan

