La bouche est fréquemment négligée dans la prise en charge du diabète, alors même que la santé bucco-dentaire est à la fois influencée et affectée par le diabète de manière significative.
© George Becker / Pexels
8 décembre 2025
Voilà comment l’hygiène buccodentaire peut affecter le diabète
Imaginez-vous en train de savourer votre plat préféré, mais souffrir de douleurs aux gencives, d'une sécheresse buccale et de difficultés à mâcher. Pour les personnes diabétiques, cette situation peut être une réalité quotidienne souvent ignorée.
4 min de lecture
MOTS-CLEShygiène bucco-dentaire , Santé , dents , diabète
THEMATIQUESSanté
Aylin Baysan est professeure de cariologie en relation avec la dentisterie mini-invasive à la Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London (QMUL).
