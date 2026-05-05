SUR-MOI
5 mai 2026
Voilà comment fonctionne la conscience individuelle et ce qui nous rend unique
Au fil de la vie, notre cerveau fonctionne selon différents modes de traitement. Certains — les systèmes d'attention et sensoriels — produisent des expériences très similaires du monde : la couleur du ciel, la chaleur du jour.
4 min de lecture
MOTS-CLESconscience , cerveau , neurologie , science , étude , DMN
THEMATIQUESScience
Les recherches de Peter Coppola portent sur les neurosciences de la conscience et la dynamique des réseaux cérébraux. Il s'intéresse également beaucoup à la philosophie et à la neuropsychologie et est sur le point de commencer une formation en psychologie clinique.
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Les recherches de Peter Coppola portent sur les neurosciences de la conscience et la dynamique des réseaux cérébraux. Il s'intéresse également beaucoup à la philosophie et à la neuropsychologie et est sur le point de commencer une formation en psychologie clinique.