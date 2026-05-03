DEPENDANCE
3 mai 2026
Voilà ce que l’addiction fait vraiment au cerveau
La dépendance aux drogues ne relève pas seulement du comportement ou de la volonté : elle s’enracine dans des modifications durables des connexions entre neurones. Les substances renforcent certaines synapses liées à la motivation et à la récompense, rendant les circuits cérébraux hypersensibles aux signaux associés à la drogue.
14 min de lecture
MOTS-CLESaddiction , drogue , cerveau , synapses , recherche médicale , Étude , risques , traitements , plaisir , dépendance
THEMATIQUESScience
Emma Yasinski est une journaliste scientifique et médicale indépendante qui écrit sur la santé, la médecine et les politiques publiques pour MedShadow.org, le New York Times, National Geographic et son propre blog Substack sur les médicaments contre les troubles liés à la consommation d'opioïdes.
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Emma Yasinski est une journaliste scientifique et médicale indépendante qui écrit sur la santé, la médecine et les politiques publiques pour MedShadow.org, le New York Times, National Geographic et son propre blog Substack sur les médicaments contre les troubles liés à la consommation d'opioïdes.