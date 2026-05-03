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Un toxicomane dans la ville d'Helsinki.
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DEPENDANCE

3 mai 2026

Voilà ce que l’addiction fait vraiment au cerveau

La dépendance aux drogues ne relève pas seulement du comportement ou de la volonté : elle s’enracine dans des modifications durables des connexions entre neurones. Les substances renforcent certaines synapses liées à la motivation et à la récompense, rendant les circuits cérébraux hypersensibles aux signaux associés à la drogue.

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MOTS-CLES

addiction , drogue , cerveau , synapses , recherche médicale , Étude , risques , traitements , plaisir , dépendance

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Emma Yasinski

Emma Yasinski est une journaliste scientifique et médicale indépendante qui écrit sur la santé, la médecine et les politiques publiques pour MedShadow.org, le New York Times, National Geographic et son propre blog Substack sur les médicaments contre les troubles liés à la consommation d'opioïdes.