DEPENDANCE

3 mai 2026

Voilà ce que l’addiction fait vraiment au cerveau

La dépendance aux drogues ne relève pas seulement du comportement ou de la volonté : elle s’enracine dans des modifications durables des connexions entre neurones. Les substances renforcent certaines synapses liées à la motivation et à la récompense, rendant les circuits cérébraux hypersensibles aux signaux associés à la drogue.