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Un vendeur de glace à Paris.
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MR FREEZE

14 août 2026

Voici pourquoi vous avez mal à la tête en mangeant de la glace

Une glace avalée trop vite et voilà qu’une douleur vive vous transperce le front : le fameux « gel du cerveau » est un phénomène aussi courant que déroutant. Ce mal de tête provoqué par le froid, particulièrement fréquent chez les enfants et les adolescents, est lié à des réactions nerveuses et circulatoires encore imparfaitement comprises.

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MOTS-CLES

santé , cerveau , glace , chaud , froid , risques , enfants , sensations , corps humain , réaction , températures

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Adam Taylor

Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.