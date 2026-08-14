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Voici pourquoi vous avez mal à la tête en mangeant de la glace

Une glace avalée trop vite et voilà qu’une douleur vive vous transperce le front : le fameux « gel du cerveau » est un phénomène aussi courant que déroutant. Ce mal de tête provoqué par le froid, particulièrement fréquent chez les enfants et les adolescents, est lié à des réactions nerveuses et circulatoires encore imparfaitement comprises.