MR FREEZE
14 août 2026
Voici pourquoi vous avez mal à la tête en mangeant de la glace
Une glace avalée trop vite et voilà qu’une douleur vive vous transperce le front : le fameux « gel du cerveau » est un phénomène aussi courant que déroutant. Ce mal de tête provoqué par le froid, particulièrement fréquent chez les enfants et les adolescents, est lié à des réactions nerveuses et circulatoires encore imparfaitement comprises.
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MOTS-CLESsanté , cerveau , glace , chaud , froid , risques , enfants , sensations , corps humain , réaction , températures
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.
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A PROPOS DES AUTEURS
Adam Taylor est Professeur et directeur du centre d'apprentissage d'anatomie clinique au sein de l'Université de Lancaster.