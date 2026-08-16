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Un agrandissement de la galaxie spirale barrée NGC 1365, située dans l'amas du Fourneau, à environ 60 millions d'années-lumière de la Terre, grâce à la Dark Energy Camera.
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MYSTERES DE L'UNIVERS

16 août 2026

Voici pourquoi la mort de l'énergie noire est une fausse alerte

Une étude publiée en 2025 avait semé le doute sur l’existence de l’énergie noire en suggérant que l’accélération de l’expansion de l’Univers pourrait être un effet lié à l’évolution des supernovas. Une nouvelle analyse menée par des chercheurs de l’Université de Southampton conclut toutefois que cette alerte repose sur des erreurs de calibration et d’interprétation. Les preuves d’une expansion accélérée restent donc solides, même si la nature de l’énergie noire demeure l’un des grands mystères de la cosmologie.

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MOTS-CLES

Énergie noire , matière noire , espace , univers , galaxie , mort , mort de l'énergie noire , fausse alerte , NASA , recherche , étude scientifique , Succès

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Mark Sullivan

Mark Sullivan est professeur à l'Université de Southampton.

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Phil Wiseman

Phil Wiseman est chercheur associé en astronomie à l'Université de Southampton.

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