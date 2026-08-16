MYSTERES DE L'UNIVERS

Voici pourquoi la mort de l'énergie noire est une fausse alerte

Une étude publiée en 2025 avait semé le doute sur l’existence de l’énergie noire en suggérant que l’accélération de l’expansion de l’Univers pourrait être un effet lié à l’évolution des supernovas. Une nouvelle analyse menée par des chercheurs de l’Université de Southampton conclut toutefois que cette alerte repose sur des erreurs de calibration et d’interprétation. Les preuves d’une expansion accélérée restent donc solides, même si la nature de l’énergie noire demeure l’un des grands mystères de la cosmologie.