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Un chauffeur de taxi fait une pause dans son véhicule à New York.
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MEMOIRE D'ELEPHANT

18 août 2026

Voici pourquoi les chauffeurs de taxi meurent rarement de la maladie d’Alzheimer

Les chauffeurs de taxi et les ambulanciers semblent moins susceptibles de mourir de la maladie d’Alzheimer que les travailleurs d’autres professions. Des recherches suggèrent que la navigation constante et la construction de cartes mentales pourraient stimuler l’hippocampe, une région du cerveau particulièrement touchée par la maladie.

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science , alzheimer , risques , santé , dangers , cerveau , cellules , conducteur de taxi , chauffeur de taxi , taxi , maladie d'Alzheimer

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Hatim Sharif

Hatim Sharif est professeur de génie civil et environnemental à l'Université du Texas à San Antonio.

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