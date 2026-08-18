MEMOIRE D'ELEPHANT
18 août 2026
Voici pourquoi les chauffeurs de taxi meurent rarement de la maladie d’Alzheimer
Les chauffeurs de taxi et les ambulanciers semblent moins susceptibles de mourir de la maladie d’Alzheimer que les travailleurs d’autres professions. Des recherches suggèrent que la navigation constante et la construction de cartes mentales pourraient stimuler l’hippocampe, une région du cerveau particulièrement touchée par la maladie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Hatim Sharif est professeur de génie civil et environnemental à l'Université du Texas à San Antonio.
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Hatim Sharif est professeur de génie civil et environnemental à l'Université du Texas à San Antonio.