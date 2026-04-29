BIEN-ETRE

29 avril 2026

Voici les effets sur le corps lorsque vous restez assis de manière prolongée

Assis, on meurt aussi. Pendant que le tabac a été diabolisé, une autre menace, plus silencieuse, s’est installée dans nos bureaux : rester immobile des heures durant. Et si le vrai danger n’était pas de ne pas assez bouger… mais de trop rester assis ?