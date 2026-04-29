BIEN-ETRE
29 avril 2026
Voici les effets sur le corps lorsque vous restez assis de manière prolongée
Assis, on meurt aussi. Pendant que le tabac a été diabolisé, une autre menace, plus silencieuse, s’est installée dans nos bureaux : rester immobile des heures durant. Et si le vrai danger n’était pas de ne pas assez bouger… mais de trop rester assis ?
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MOTS-CLESSanté , posture , santé publique
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
PhD candidate in Population and Public Health and a Fogarty Fellow, Aga Khan University
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