Cancer

Voici comment les cellules cancéreuses se déplacent vers de nouveaux tissus pour s'y installer

Partie d’un cas clinique, une enquête scientifique retrace comment des cellules tumorales migrent, s’implantent et se nourrissent dans des milieux hostiles, du cerveau aux poumons. Elles fabriquent leurs propres acides gras, « éduquent » des organes cibles, captent le fer via la lipocaline-2 et déjouent le stress oxydatif. Des pistes émergent, de l’inhibition de la synthèse lipidique au chélateur de fer deferoxamine, tandis que les antioxydants pourraient paradoxalement aider des cellules en cours de métastase. L’alimentation pourrait moduler ces mécanismes, sans régime anti-métastases à prescrire pour l’instant.