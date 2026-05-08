RECHERCHE MEDICALE
8 mai 2026
Vitamine C et cancer : le lauréat du prix Nobel, Linus Pauling, avait-il vu juste ?
Longtemps moqué pour ses théories sur la vitamine C contre le cancer, le double prix Nobel Linus Pauling pourrait ne pas avoir été totalement dans l’erreur. Des recherches récentes montrent qu’à très fortes doses administrées par perfusion, la vitamine C pourrait avoir des effets biologiques bien différents de ceux d’un simple complément alimentaire.
6 min de lecture
MOTS-CLEScancer , Vitamine C , Santé
THEMATIQUESSanté
Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.
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Le parcours de Justin Stebbing en tant que clinicien scientifique a donné lieu à plus de 650 articles évalués par des pairs, dont plus de 50 ont été publiés dans des revues dont le facteur d'impact est supérieur à 10, la grande majorité d'entre eux étant publiés en tant que premier ou dernier auteur. Il a d'abord étudié la médecine au Trinity College d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe avant de partir pour l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis, puis de revenir terminer sa formation au Royal Marsden et à l'hôpital St Barts.