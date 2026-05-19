SCANDALE A PARIS
19 mai 2026
Violences sexuelles dans le périscolaire : la mobilisation en trompe-l’oeil de la mairie de Paris
Voici les cinq mesures simples qui pourraient pourtant contribuer à régler le problème.
12 min de lecture
THEMATIQUESFrance
Pierre Duriot est enseignant du primaire. Il s’est intéressé à la posture des enfants face au métier d’élève, a travaillé à la fois sur la prévention de la difficulté scolaire à l’école maternelle et sur les questions d’éducation, directement avec les familles. Pierre Duriot est Porte parole national du parti gaulliste : Rassemblement du Peuple Français.
Il est l'auteur de Ne portez pas son cartable (L'Harmattan, 2012) et de Comment l’éducation change la société (L’harmattan, 2013). Il a publié en septembre Haro sur un prof, du côté obscur de l'éducation (Godefroy de Bouillon, 2015).
Anne est membre du collectif SOS périscolaire qui alerte et lutte contre les maltraitances sur les temps périscolaire et pour l'accompagnement des familles de victimes.
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Pierre Duriot est enseignant du primaire. Il s’est intéressé à la posture des enfants face au métier d’élève, a travaillé à la fois sur la prévention de la difficulté scolaire à l’école maternelle et sur les questions d’éducation, directement avec les familles. Pierre Duriot est Porte parole national du parti gaulliste : Rassemblement du Peuple Français.
Il est l'auteur de Ne portez pas son cartable (L'Harmattan, 2012) et de Comment l’éducation change la société (L’harmattan, 2013). Il a publié en septembre Haro sur un prof, du côté obscur de l'éducation (Godefroy de Bouillon, 2015).
Anne est membre du collectif SOS périscolaire qui alerte et lutte contre les maltraitances sur les temps périscolaire et pour l'accompagnement des familles de victimes.