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Des sacs à dos sont accrochés à un porte-manteau dans un couloir d'une école primaire à Paris, le 1er septembre 2025.
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SCANDALE A PARIS

19 mai 2026

Violences sexuelles dans le périscolaire : la mobilisation en trompe-l’oeil de la mairie de Paris

Voici les cinq mesures simples qui pourraient pourtant contribuer à régler le problème.

Photo of Pierre Duriot
Photo of Anne du collectif SOS périscolaire
Pierre Duriot Go to Pierre Duriot page et Anne du collectif SOS périscolaire Go to Anne du collectif SOS périscolaire page

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MOTS-CLES

Paris , violences , périscolaire , violences sexuelles , école

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Duriot image
Pierre Duriot

Pierre Duriot est enseignant du primaire. Il s’est intéressé à la posture des enfants face au métier d’élève, a travaillé à la fois sur la prévention de la difficulté scolaire à l’école maternelle et sur les questions d’éducation, directement avec les familles. Pierre Duriot est Porte parole national du parti gaulliste : Rassemblement du Peuple Français.

Il est l'auteur de Ne portez pas son cartable (L'Harmattan, 2012) et de Comment l’éducation change la société (L’harmattan, 2013). Il a publié en septembre Haro sur un prof, du côté obscur de l'éducation (Godefroy de Bouillon, 2015).

Anne du collectif SOS périscolaire image
Anne du collectif SOS périscolaire

Anne est membre du collectif SOS périscolaire qui alerte et lutte contre les maltraitances sur les temps périscolaire et pour l'accompagnement des familles de victimes.

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