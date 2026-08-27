SENTIMENT D'IMPUNITE

Violences : cette impunité généralisée qui accélère les passages à l’acte

Un banal différend de la circulation transformé en tentative de meurtre en plein cœur du 9ᵉ arrondissement de Paris : ce mardi 25 août, un cycliste a été poignardé à la gorge rue de Sèze à la suite d'un accrochage routier avec un automobiliste. Cet épisode tragique illustre avec une violence crue la recrudescence des agressions à l'arme blanche pour des motifs futiles, alimentant au passage un sentiment croissant d'impunité.