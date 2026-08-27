SENTIMENT D'IMPUNITE
27 août 2026
Violences : cette impunité généralisée qui accélère les passages à l’acte
Un banal différend de la circulation transformé en tentative de meurtre en plein cœur du 9ᵉ arrondissement de Paris : ce mardi 25 août, un cycliste a été poignardé à la gorge rue de Sèze à la suite d'un accrochage routier avec un automobiliste. Cet épisode tragique illustre avec une violence crue la recrudescence des agressions à l'arme blanche pour des motifs futiles, alimentant au passage un sentiment croissant d'impunité.
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THEMATIQUESSociété
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.