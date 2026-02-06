POLITIQUE
Un rassemblement devant la cathédrale de Cologne pour protester contre le sexisme et le harcèlement sexuel.
HYPOCRISIE GENERALE

6 février 2026

Violence contre les femmes : l’Allemagne s’enferme dans un débat intellectuellement malhonnête

En Allemagne, la discussion publique sur la violence contre les femmes est accusée de manquer de transparence et d’honnêteté. Alors que les autorités et médias insistent sur la protection des femmes, une série d’affaires tragiques soulève des questions sur la responsabilité, la communication officielle et le rôle des migrants dans certains crimes violents.

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.