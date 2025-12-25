©
En 2025, des chercheurs ont annoncé une avancée majeure suggérant qu'une guérison « fonctionnelle » du VIH pourrait être envisageable.
25 décembre 2025
VIH : Ces traitements qui permettent d’envisager une rémission durable sans avoir à prendre de rétro viraux à vie
À travers le monde, environ 40 millions de personnes vivent avec le VIH. Malgré les progrès thérapeutiques qui ont permis de réduire considérablement le risque de décès lié à l'infection, les chercheurs n'ont jamais réussi à la guérir. Les personnes séropositives doivent donc prendre une combinaison de médicaments antirétroviraux à vie.
Andrea Teagle est une rédactrice scientifique indépendante et une aventurière basée au Cap, en Afrique du Sud.
