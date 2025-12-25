ESPOIR

25 décembre 2025

VIH : Ces traitements qui permettent d’envisager une rémission durable sans avoir à prendre de rétro viraux à vie

À travers le monde, environ 40 millions de personnes vivent avec le VIH. Malgré les progrès thérapeutiques qui ont permis de réduire considérablement le risque de décès lié à l'infection, les chercheurs n'ont jamais réussi à la guérir. Les personnes séropositives doivent donc prendre une combinaison de médicaments antirétroviraux à vie.