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CLASSES MOYENNES SOUS PRESSION

2 novembre 2026

Vie trop chère malgré la hausse du PIB par habitant ? Ces choses que vos parents pouvaient se payer sans problème mais pour lesquelles vous peinez aujourd’hui

Le New York Times a comparé ce que coûtaient il y a quarante ans, et ce que coûtent aujourd’hui, le logement, la garde d’enfants, les études ou les loisirs : les grandes dépenses de la classe moyenne ont flambé. En France, l’économiste François Geerolf et l’historien de l’économie David Le Bris, qui prolonge les séries de prix réels de Jean Fourastié, dressent un constat plus surprenant. À produit identique, presque tout est devenu plus accessible. Mais le logement s’est envolé, et nos désirs se sont déplacés vers des services dont le prix ne baisse jamais. C’est là que naît le sentiment de déclassement.

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MOTS-CLES

sentiment de déclassement , pouvoir d'achat , prix de l’immobilier , accession à la propriété , PIB par habitant , prix en heures de travail , Jean Fourastié , génération , services , jeunes ménages

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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François Geerolf

François Geerolf est économiste, professeur à l'Université de Californie (UCLA).

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David Le Bris

David Le Bris est professeur associé à TBS depuis 2015, et spécialisé dans l’histoire financière. 

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