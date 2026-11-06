POUVOIR D’ACHAT
6 novembre 2026
À qui doit-on vraiment la vie chère en France ?
Des prix qui ne redescendent pas alors que l’inflation ralentit, des salaires réels en panne, un logement hors d’atteinte : le sentiment de vie chère s’est enraciné en France, alors même que la vitrine économique du pays paraît encore flatteuse. Faut-il en accuser les chocs extérieurs ou les choix politiques nationaux ? Don Diego de la Vega et Philippe Crevel démêlent ce qui relève de la mécanique macroéconomique et ce qui relève des décisions publiques. Ils dessinent le portrait d’une France duale.
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MOTS-CLESvie chère en France , pouvoir d'achat , inflation , prix de l'électricité , ARENH , crise du logement , zéro artificialisation nette , DPE , fiscalité des carburants , TVA , smic , allègements de charges , trappe à bas salaires , gains de productivité , BCE , taux d'intérêt , participation , vie chère , coût de la vie , salaires , retraites
THEMATIQUESEconomie
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.