POUVOIR D’ACHAT

À qui doit-on vraiment la vie chère en France ?

Des prix qui ne redescendent pas alors que l’inflation ralentit, des salaires réels en panne, un logement hors d’atteinte : le sentiment de vie chère s’est enraciné en France, alors même que la vitrine économique du pays paraît encore flatteuse. Faut-il en accuser les chocs extérieurs ou les choix politiques nationaux ? Don Diego de la Vega et Philippe Crevel démêlent ce qui relève de la mécanique macroéconomique et ce qui relève des décisions publiques. Ils dessinent le portrait d’une France duale.