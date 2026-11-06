POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUne manifestation à Paris contre la vie chère.
See image caption

POUVOIR D’ACHAT

6 novembre 2026

À qui doit-on vraiment la vie chère en France ?

Des prix qui ne redescendent pas alors que l’inflation ralentit, des salaires réels en panne, un logement hors d’atteinte : le sentiment de vie chère s’est enraciné en France, alors même que la vitrine économique du pays paraît encore flatteuse. Faut-il en accuser les chocs extérieurs ou les choix politiques nationaux ? Don Diego de la Vega et Philippe Crevel démêlent ce qui relève de la mécanique macroéconomique et ce qui relève des décisions publiques. Ils dessinent le portrait d’une France duale.

Photo of Philippe Crevel
Photo of Don Diego De La Vega
Philippe Crevel Go to Philippe Crevel pageetDon Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

13 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

vie chère en France , pouvoir d'achat , inflation , prix de l'électricité , ARENH , crise du logement , zéro artificialisation nette , DPE , fiscalité des carburants , TVA , smic , allègements de charges , trappe à bas salaires , gains de productivité , BCE , taux d'intérêt , participation , vie chère , coût de la vie , salaires , retraites

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel image
Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.