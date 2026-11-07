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Blurred background"Vague mondiale des manifestations"
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WORLD IN MAPS

7 novembre 2026

Vie chère, défiance politique : la colère s’exprime dans la rue sur plusieurs continents

Plus de 1 000 manifestations, grèves et rassemblements ont été recensés dans le monde en une semaine, selon Delta Watchfloor. Des mobilisations aux causes locales, souvent nourries par la hausse du coût de la vie et le mécontentement envers les dirigeants, tandis qu’en France, la participation recule depuis le 17 octobre.

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international , World in Maps , manifestations , mouvements sociaux

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