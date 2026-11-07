WORLD IN MAPS
7 novembre 2026
Vie chère, défiance politique : la colère s’exprime dans la rue sur plusieurs continents
Plus de 1 000 manifestations, grèves et rassemblements ont été recensés dans le monde en une semaine, selon Delta Watchfloor. Des mobilisations aux causes locales, souvent nourries par la hausse du coût de la vie et le mécontentement envers les dirigeants, tandis qu’en France, la participation recule depuis le 17 octobre.
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THEMATIQUESInternational
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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