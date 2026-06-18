BANC D’ESSAI
18 juin 2026
Versailles, l’atout fastes : Emmanuel Macron, le dirigeant occidental qui sait le mieux amadouer Donald Trump… ou pas
Face au flair et aux humeurs imprévisibles de Donald Trump, la diplomatie européenne tâtonne entre flatterie et pragmatisme. Privé de leviers structurels et de cohésion, le vieux continent doit manier les symboles pour exister face à la brutalité de la puissance américaine.
6 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Yannick Mireur est l’auteur de deux essais sur la société et la politique américaines (Après Bush: Pourquoi l'Amérique ne changera pas, 2008, préface de Hubert Védrine, Le monde d’Obama, 2011). Il fut le fondateur et rédacteur en chef de Politique Américaine, revue française de référence sur les Etats-Unis, et intervient régulièrement dans les médias sur les questions américaines. Son dernier ouvrage, Hausser le ton !, porte sur le débat public français (2014).
Populaires
Yannick Mireur est l’auteur de deux essais sur la société et la politique américaines (Après Bush: Pourquoi l'Amérique ne changera pas, 2008, préface de Hubert Védrine, Le monde d’Obama, 2011). Il fut le fondateur et rédacteur en chef de Politique Américaine, revue française de référence sur les Etats-Unis, et intervient régulièrement dans les médias sur les questions américaines. Son dernier ouvrage, Hausser le ton !, porte sur le débat public français (2014).