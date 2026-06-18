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Le président américain Donald Trump en visite du château de Versailles en compagnie du président français Emmanuel Macron, avant un dîner prévu dans la soirée du 17 juin 2026.
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BANC D’ESSAI

18 juin 2026

Versailles, l’atout fastes : Emmanuel Macron, le dirigeant occidental qui sait le mieux amadouer Donald Trump… ou pas

Face au flair et aux humeurs imprévisibles de Donald Trump, la diplomatie européenne tâtonne entre flatterie et pragmatisme. Privé de leviers structurels et de cohésion, le vieux continent doit manier les symboles pour exister face à la brutalité de la puissance américaine.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , Emmanuel Macron , Versailles , diner

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yannick Mireur

Yannick Mireur est l’auteur de deux essais sur la société et la politique américaines (Après Bush: Pourquoi l'Amérique ne changera pas, 2008, préface de Hubert Védrine, Le monde d’Obama, 2011). Il fut le fondateur et rédacteur en chef de Politique Américaine, revue française de référence sur les Etats-Unis, et intervient régulièrement dans les médias sur les questions américaines. Son dernier ouvrage, Hausser le ton !, porte sur le débat public français (2014).