ET PAF, AUTRE GUERRE A L’HORIZON…
20 mai 2026
Vers une nouvelle guerre commerciale, entre Europe et Chine
Alors que l'économie chinoise souffre de l'intérieur, la solution affichée du Parti Communiste semble être la conquête de nouveaux marchés, notamment européens. Face à ce danger, l'Europe, elle, semble bien démunie... Décryptage.
6 min de lecture
MOTS-CLESChine , europe , guerre commerciale , accords , demande intérieure , industrie , protectionnisme , Xi Jinping
THEMATIQUESGéopolitique
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.