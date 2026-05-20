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Le président chinois Xi Jinping serre la main de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à leur sortie de l'Élysée, le 6 mai 2024, après une réunion trilatérale.
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ET PAF, AUTRE GUERRE A L’HORIZON…

20 mai 2026

Vers une nouvelle guerre commerciale, entre Europe et Chine

Alors que l'économie chinoise souffre de l'intérieur, la solution affichée du Parti Communiste semble être la conquête de nouveaux marchés, notamment européens. Face à ce danger, l'Europe, elle, semble bien démunie... Décryptage.

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MOTS-CLES

Chine , europe , guerre commerciale , accords , demande intérieure , industrie , protectionnisme , Xi Jinping

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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