Bipartisme en crise

Vers un tremblement de terre politique au Royaume-Uni : de quoi Reform UK est-il vraiment le nom ?

Après la lourde défaite des conservateurs Tories aux dernières élections britanniques, leurs rivaux du Labour ne semblent pas en mesure de combler les attentes des électeurs, au point de favoriser sensiblement la montée en puissance d'un troisième acteur inédit dans le paysage politique outre-manche : le parti Reform UK, de Nigel Farage. Un succès à confirmer mais qui pourrait porter de sérieux coups à un bipartisme installé de longue date au parlement de Sa Majesté.