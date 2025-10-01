Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 31 minutes
Le chef de la réforme britannique Nigel Farage s'exprime lors du lancement de la politique économique du parti à Londres le 10 juin 2024, avant les élections générales britanniques du 4 juillet. © BENJAMIN CREMEL / AFP
Bipartisme en crise

Vers un tremblement de terre politique au Royaume-Uni : de quoi Reform UK est-il vraiment le nom ?

Après la lourde défaite des conservateurs Tories aux dernières élections britanniques, leurs rivaux du Labour ne semblent pas en mesure de combler les attentes des électeurs, au point de favoriser sensiblement la montée en puissance d'un troisième acteur inédit dans le paysage politique outre-manche : le parti Reform UK, de Nigel Farage. Un succès à confirmer mais qui pourrait porter de sérieux coups à un bipartisme installé de longue date au parlement de Sa Majesté.

avec Jeremy Stubbs
author imageJeremy Stubbs

Jeremy Stubbs est le directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur (Paris) ainsi que président des Conservatives Abroad in Paris (section française du Parti conservateur britannique). 

Vers un tremblement de terre politique au Royaume-Uni : de quoi Reform UK est-il vraiment le nom ?

