MAGNIFICA HUMANITAS
21 mai 2026
Vatican : pourquoi Léon XIV fait de l’IA la question sociale du siècle
Avec Magnifica Humanitas, Léon XIV ne se contente pas d’ajouter l’intelligence artificielle à la liste des sujets technologiques contemporains. En plaçant la dignité humaine, le discernement et la vérité au cœur de sa première encyclique, le Vatican semble reconnaître que l’IA devient une infrastructure de civilisation : elle ne transforme pas seulement le travail ou l’économie, mais les conditions mêmes dans lesquelles les humains pensent, jugent et entrent en relation.
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A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.
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