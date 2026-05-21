MAGNIFICA HUMANITAS

21 mai 2026

Vatican : pourquoi Léon XIV fait de l’IA la question sociale du siècle

Avec Magnifica Humanitas, Léon XIV ne se contente pas d’ajouter l’intelligence artificielle à la liste des sujets technologiques contemporains. En plaçant la dignité humaine, le discernement et la vérité au cœur de sa première encyclique, le Vatican semble reconnaître que l’IA devient une infrastructure de civilisation : elle ne transforme pas seulement le travail ou l’économie, mais les conditions mêmes dans lesquelles les humains pensent, jugent et entrent en relation.