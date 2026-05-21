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Le pape Léon XIV lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 6 août 2025.
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MAGNIFICA HUMANITAS

21 mai 2026

Vatican : pourquoi Léon XIV fait de l’IA la question sociale du siècle

Avec Magnifica Humanitas, Léon XIV ne se contente pas d’ajouter l’intelligence artificielle à la liste des sujets technologiques contemporains. En plaçant la dignité humaine, le discernement et la vérité au cœur de sa première encyclique, le Vatican semble reconnaître que l’IA devient une infrastructure de civilisation : elle ne transforme pas seulement le travail ou l’économie, mais les conditions mêmes dans lesquelles les humains pensent, jugent et entrent en relation.

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MOTS-CLES

Magnifica Humanitas , léon XIV , pape , IA , Intelligence Artificielle , encyclique

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.