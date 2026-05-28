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METRO, BOULOT, SIESTE

28 mai 2026

Vague de chaleur : vers une réinvention de nos journées de travail à l’espagnole ?

Face à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, la France pourrait être contrainte de repenser en profondeur l’organisation du travail, entre horaires décalés, pauses prolongées et nouvelles contraintes sociales, juridiques et économiques.

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MOTS-CLES

canicule , travail , France , Espagne

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Caroline Diard
Caroline Diard, Enseignant-Chercheur en Management des Ressources Humaines, École de Management de Normandie