Une vaste étude montre que les salariés en télétravail travaillent plus longtemps. Mais moins efficacement

Un salarié lors d'une réunion en télétravail

Alors que la phase de déconfinement se poursuit à travers l’Hexagone, les travailleurs regagnent peu à peu le chemin de leur entreprise et délaissent la pratique du télétravail. De plus en plus d’études permettent de se rendre compte de l’efficacité réelle ou non du télétravail et de son impact sur la productivité.

Atlantico : Une nouvelle étude portant sur plus de 10 000 employés d'une entreprise dans le domaine des technologies en Asie entre avril 2019 et août 2020 donne un éclairage différent sur le télétravail. Cette étude a conclu que les employés redoublaient d ’ efforts et travaillaient plus à la maison. Le nombre total d'heures travaillées était 30% plus élevé qu'avant la pandémie, y compris une augmentation de 18% du travail en dehors des heures normales. Mais cet effort supplémentaire ne s'est pas traduit par une augmentation de la productivité. Il aurait contribué à une baisse de 20%. Comment expliquer ce phénomène et ce paradoxe ? A-t-il été constaté en France ?

Caroline Diard : Il faut comprendre le télétravail avec les périodes de confinements que nous avons vécu. On distingue trois périodes pour analyser le télétravail. Nous avons une période pendant laquelle nous avions un télétravail un à deux jours par semaine bien organisé avec des salariés plus concentrés sur des dossiers de fonds. Une autre période avec un télétravail à temps plein du jour au lendemain avec des conditions de travail dégradées dans un contexte de crise où l’on ne peut pas sortir. Dans celle-ci l’amplitude horaire augmente avec une augmentation de la charge de travail. Aujourd’hui, avec une hybridation du télétravail on peut se demander la productivité réelle du télétravail.

Comme la vie à l’extérieur a repris son cours, des salariés déclarent qu’il sont moins performants qu’auparavant. Les salariés pourraient prendre leur temps à domicile pour faire d'autres choses et avoir été distraits. Le problème ne se pose pas cependant si tout avait été cadré au départ.

La productivité par heure de travail est-elle plus efficace et importante grâce au télétravail ?

En télétravail, il peut y avoir moins de perturbations qu’au bureau avec les collègues sauf si l’on a laissé aller la porosité entre vie privée et vie professionnelle. La meilleure voie pour l’avenir est un mode hybride et non le tout télétravail. Les entreprises ont pris l’habitude de gérer son personnel à distance. La question aujourd’hui est de garantir la productivité des salariés quand les salariés sont à distance de façon partielle. L’idée est d’avoir un cadre normatif une charte, un accord et de bien organiser la pratique. Il faut organiser la semaine de travail comme si l’on est au bureau. Si l’on est sur du tout « délégatif », la productivité est fortement impactée. On attend des managers le fait de gérer cette nouvelle compétence. Être capable de gérer des équipes à la fois à distance et en présentiel.

Cette expérience du télétravail pourrait-elle améliorer notre productivité en présentiel ?

Oui cela va avoir un fort impact. Comme on y est moins, on va y être plus efficace. Si on a des personnes à voir, on va aller les voir à ce moment-là. On va moins procrastiner. On va plus s’auto-organiser.