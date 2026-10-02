GYMNASTIQUE DU CERVEAU
2 octobre 2026
Une vaste étude montre que la lecture, la socialisation et les puzzles aident à préserver sa capacité cognitive
Une vaste étude menée auprès de 11 500 personnes âgées de 60 à 85 ans suggère que des activités quotidiennes comme la lecture, les mots croisés, la musique, les jeux ou les interactions sociales pourraient contribuer à préserver, voire à améliorer, certaines fonctions cognitives. Des résultats encourageants, qui restent toutefois à confirmer sur le long terme.
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A PROPOS DES AUTEURS
Paul Little est professeur de recherche en soins primaires à l'Université de Southampton.
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A PROPOS DES AUTEURS
Paul Little est professeur de recherche en soins primaires à l'Université de Southampton.