GYMNASTIQUE DU CERVEAU

Une vaste étude montre que la lecture, la socialisation et les puzzles aident à préserver sa capacité cognitive

Une vaste étude menée auprès de 11 500 personnes âgées de 60 à 85 ans suggère que des activités quotidiennes comme la lecture, les mots croisés, la musique, les jeux ou les interactions sociales pourraient contribuer à préserver, voire à améliorer, certaines fonctions cognitives. Des résultats encourageants, qui restent toutefois à confirmer sur le long terme.