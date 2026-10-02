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Un homme lit un livre dans une librairie, le 8 juillet 2004, à New York.
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GYMNASTIQUE DU CERVEAU

2 octobre 2026

Une vaste étude montre que la lecture, la socialisation et les puzzles aident à préserver sa capacité cognitive

Une vaste étude menée auprès de 11 500 personnes âgées de 60 à 85 ans suggère que des activités quotidiennes comme la lecture, les mots croisés, la musique, les jeux ou les interactions sociales pourraient contribuer à préserver, voire à améliorer, certaines fonctions cognitives. Des résultats encourageants, qui restent toutefois à confirmer sur le long terme.

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MOTS-CLES

santé cérébrale , cerveau , bienfaits , Étude , recherche , santé , mémoire , lecture , socialisation , puzzle , gymnastique , gymnastique du cerveau , cellules , Chercheur

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Little

Paul Little est professeur de recherche en soins primaires à l'Université de Southampton.