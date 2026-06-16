MAL MECONNU

16 juin 2026

Une mystérieuse maladie dentaire qui touche des millions d'enfants

Les petites dents de lait blanches et fragiles de votre enfant tombent. À leur place apparaissent des dents définitives jaunâtres ou brunâtres, fragiles et altérées, à la surprise générale. Voilà un mal beaucoup plus répandu qu'on ne le pense.