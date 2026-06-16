MAL MECONNU
16 juin 2026
Une mystérieuse maladie dentaire qui touche des millions d'enfants
Les petites dents de lait blanches et fragiles de votre enfant tombent. À leur place apparaissent des dents définitives jaunâtres ou brunâtres, fragiles et altérées, à la surprise générale. Voilà un mal beaucoup plus répandu qu'on ne le pense.
4 min de lecture
MOTS-CLESSanté , dentaire , maladie , enfants , MIH , hypominéralisation molaire-incisive , affection , dentiste , fluor
THEMATIQUESSanté
Susanne Durhuus-Andersen est maître de conférences en odontologie pédiatrique et génétique clinique à l'université de Copenhague. Elle possède près de 20 ans d'expérience clinique dans le traitement des enfants, des adolescents et des adultes.
Nuno Vibe Hermann est chirurgien-dentiste et professeur associé au département de dentisterie de l'université de Copenhague
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