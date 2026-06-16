POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
brosse à dents AFP
See image caption
See copyright

MAL MECONNU

16 juin 2026

Une mystérieuse maladie dentaire qui touche des millions d'enfants

Les petites dents de lait blanches et fragiles de votre enfant tombent. À leur place apparaissent des dents définitives jaunâtres ou brunâtres, fragiles et altérées, à la surprise générale. Voilà un mal beaucoup plus répandu qu'on ne le pense.

Photo of Susanne Durhuus-Andersen
Photo of Nuno Vibe Hermann
Susanne Durhuus-Andersen Go to Susanne Durhuus-Andersen page et Nuno Vibe Hermann Go to Nuno Vibe Hermann page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , dentaire , maladie , enfants , MIH , hypominéralisation molaire-incisive , affection , dentiste , fluor

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Susanne Durhuus-Andersen image
Susanne Durhuus-Andersen
Maître de conférences en odontologie pédiatrique

Susanne Durhuus-Andersen est maître de conférences en odontologie pédiatrique et génétique clinique à l'université de Copenhague. Elle possède près de 20 ans d'expérience clinique dans le traitement des enfants, des adolescents et des adultes.

Nuno Vibe Hermann image
Nuno Vibe Hermann
Chirurgien-dentiste et professeur

Nuno Vibe Hermann est chirurgien-dentiste et professeur associé au département de dentisterie de l'université de Copenhague