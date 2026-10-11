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Adèle Van Reeth lors de la 50e édition du Festival international du film américain de Deauville.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

11 octobre 2026

« Une heure à soi » de Adèle Van Reeth

Dans "Une heure à soi", Adèle Van Reeth explore le vide, la fatigue contemporaine et notre difficulté à affronter le réel. Au fil d’une retraite dans un monastère et d’un dialogue avec les philosophes, elle interroge nos stratégies de fuite, notre besoin de consolation et la possibilité de retrouver un nouvel élan. Un récit existentiel sincère qui cherche dans le silence une voie vers soi-même.

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MOTS-CLES

Adèle Van Reeth , livre , vide , condition humaine , reel , Gallimard , Une heure à soi

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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