CHRONIQUE LITTERAIRE
11 octobre 2026
« Une heure à soi » de Adèle Van Reeth
Dans "Une heure à soi", Adèle Van Reeth explore le vide, la fatigue contemporaine et notre difficulté à affronter le réel. Au fil d’une retraite dans un monastère et d’un dialogue avec les philosophes, elle interroge nos stratégies de fuite, notre besoin de consolation et la possibilité de retrouver un nouvel élan. Un récit existentiel sincère qui cherche dans le silence une voie vers soi-même.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
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A PROPOS DES AUTEURS
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).