CHRONIQUE LITTERAIRE

« Une heure à soi » de Adèle Van Reeth

Dans "Une heure à soi", Adèle Van Reeth explore le vide, la fatigue contemporaine et notre difficulté à affronter le réel. Au fil d’une retraite dans un monastère et d’un dialogue avec les philosophes, elle interroge nos stratégies de fuite, notre besoin de consolation et la possibilité de retrouver un nouvel élan. Un récit existentiel sincère qui cherche dans le silence une voie vers soi-même.