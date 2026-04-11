L’EUROPE FACE AU REVEIL
11 avril 2026
Une guerre ouverte avec la Russie… sans l’Otan : qui prend la menace vraiment au sérieux ?
Face à une Russie offensive, l’Europe apparaît divisée et inégalement préparée. Entre pays en alerte à l’Est et relâchement à l’Ouest, la capacité de réaction reste largement conditionnée… à l’OTAN.
6 min de lecture
MOTS-CLESgéopolitique , Russie , OTAN , conflits armés
THEMATIQUESGéopolitique
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
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Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).