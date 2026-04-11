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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le chef de la région de Donetsk au Kremlin, le 10 mars 2026. (Image d'illustration)
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L’EUROPE FACE AU REVEIL

11 avril 2026

Une guerre ouverte avec la Russie… sans l’Otan : qui prend la menace vraiment au sérieux ?

Face à une Russie offensive, l’Europe apparaît divisée et inégalement préparée. Entre pays en alerte à l’Est et relâchement à l’Ouest, la capacité de réaction reste largement conditionnée… à l’OTAN.

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MOTS-CLES

géopolitique , Russie , OTAN , conflits armés

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).