L’EUROPE FACE AU REVEIL

11 avril 2026

Une guerre ouverte avec la Russie… sans l’Otan : qui prend la menace vraiment au sérieux ?

Face à une Russie offensive, l’Europe apparaît divisée et inégalement préparée. Entre pays en alerte à l’Est et relâchement à l’Ouest, la capacité de réaction reste largement conditionnée… à l’OTAN.