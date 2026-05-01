ATOUTS EDUCATIFS
1 mai 2026
Une étude britannique montre que les poupées sont plus efficaces que les écrans pour construire les liens sociaux
Jouer avec des poupées pourrait être bien plus qu’un simple passe-temps enfantin. Une étude menée par des chercheurs britanniques suggère que ce type de jeu favoriserait davantage le développement des compétences sociales et de l’empathie chez les enfants que certaines activités sur écran, en les aidant à mieux comprendre les pensées et les émotions des autres.
3 min de lecture
Sarah Gerson est maître de conférences en psychologie du développement et de la santé à l'Université de Cardiff.
Ross E. Vanderwert est maître de conférences en neurosciences à l'Université de Cardiff.
Salim Hashmi est maître de conférences en psychologie au King's College de Londres.
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