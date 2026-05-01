ATOUTS EDUCATIFS

1 mai 2026

Une étude britannique montre que les poupées sont plus efficaces que les écrans pour construire les liens sociaux

Jouer avec des poupées pourrait être bien plus qu’un simple passe-temps enfantin. Une étude menée par des chercheurs britanniques suggère que ce type de jeu favoriserait davantage le développement des compétences sociales et de l’empathie chez les enfants que certaines activités sur écran, en les aidant à mieux comprendre les pensées et les émotions des autres.