Best-Of du 13 au 19 septembre

Scienceil y a 2 heures
Des carottes de glace montrent que, durant le Dryas récent, qui a duré un millénaire, les températures au Groenland ont chuté de plus de 15 °C par rapport à aujourd'hui.
Découverte scientifique

Un volcan ou une météorite ? De nouvelles preuves éclairent une découverte intrigante dans la calotte glaciaire du Groenland

Enfouie au plus profond de la calotte glaciaire du Groenland se trouve une signature chimique mystérieuse qui a suscité un débat scientifique intense. Une forte augmentation des concentrations de platine, découverte dans une carotte de glace (un cylindre de glace extrait des calottes glaciaires et des glaciers) et datée d'environ 12 800 ans, étaye l'hypothèse selon laquelle la Terre aurait été frappée par une météorite ou une comète exotique à cette époque.

avec James Baldini
author imageJames Baldini

Les recherches de James Baldini explorent la manière dont la variabilité climatique passée est enregistrée dans les archives naturelles, en particulier les stalagmites, qui préservent des signaux environnementaux détaillés au fil des siècles, voire des millénaires.

Voir la bio »

