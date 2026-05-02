PROUESSES TECHNOLOGIQUES
2 mai 2026
Un robot de tennis de table bat certains des meilleurs joueurs mondiaux et voilà pourquoi cela marque un tournant pour la robotique
Un robot de tennis de table baptisé Ace est parvenu à battre plusieurs joueurs d’élite lors de récents tests, marquant une avancée majeure dans la robotique et l’intelligence artificielle.
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MOTS-CLESPing Pong , sport , atouts , Sportifs , innovation , robot , ace , données , Étude , recherche , Athlètes , performances , raquette , robotique
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Kartikeya Walia est maître de conférences au département d'ingénierie de l'Université Nottingham Trent.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kartikeya Walia est maître de conférences au département d'ingénierie de l'Université Nottingham Trent.