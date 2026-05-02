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Un robot de tennis de table, développé par le fabricant de composants d'automatisation Omron, renvoie une balle à un joueur humain lors du Sommet mondial de la robotique à Tokyo, le 18 octobre 2018.
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PROUESSES TECHNOLOGIQUES

2 mai 2026

Un robot de tennis de table bat certains des meilleurs joueurs mondiaux et voilà pourquoi cela marque un tournant pour la robotique

Un robot de tennis de table baptisé Ace est parvenu à battre plusieurs joueurs d’élite lors de récents tests, marquant une avancée majeure dans la robotique et l’intelligence artificielle.

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MOTS-CLES

Ping Pong , sport , atouts , Sportifs , innovation , robot , ace , données , Étude , recherche , Athlètes , performances , raquette , robotique

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kartikeya Walia

Kartikeya Walia est maître de conférences au département d'ingénierie de l'Université Nottingham Trent.

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