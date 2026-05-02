PROUESSES TECHNOLOGIQUES

2 mai 2026

Un robot de tennis de table bat certains des meilleurs joueurs mondiaux et voilà pourquoi cela marque un tournant pour la robotique

Un robot de tennis de table baptisé Ace est parvenu à battre plusieurs joueurs d’élite lors de récents tests, marquant une avancée majeure dans la robotique et l’intelligence artificielle.