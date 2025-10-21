Piste prometteuse

Un « jumeau numérique » de votre cerveau pourrait prédire les troubles mentaux et ralentir le déclin cognitif

Et si votre cerveau avait un double virtuel capable de détecter les signes précoces de dépression, d’anticiper un déclin cognitif ou d’adapter vos soins avant même l’apparition des symptômes ? C’est la promesse des « jumeaux numériques » : des modèles virtuels dynamiques capables de simuler, prévoir et personnaliser la santé mentale et cérébrale de chacun. Une révolution en marche, à la croisée de l’intelligence artificielle et de la médecine prédictive.