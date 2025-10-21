Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Scienceil y a 6 heures
Une image d'un cerveau prise par tomographie par émission de positons (TEP), également appelée scanner, est visible sur un écran le 9 janvier 2019 au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest (CRHU).
Une image d'un cerveau prise par tomographie par émission de positons (TEP), également appelée scanner, est visible sur un écran le 9 janvier 2019 au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest (CRHU). © FRED TANNEAU / AFP
Piste prometteuse

Un « jumeau numérique » de votre cerveau pourrait prédire les troubles mentaux et ralentir le déclin cognitif

Et si votre cerveau avait un double virtuel capable de détecter les signes précoces de dépression, d’anticiper un déclin cognitif ou d’adapter vos soins avant même l’apparition des symptômes ? C’est la promesse des « jumeaux numériques » : des modèles virtuels dynamiques capables de simuler, prévoir et personnaliser la santé mentale et cérébrale de chacun. Une révolution en marche, à la croisée de l’intelligence artificielle et de la médecine prédictive.

avec Jon Andoni Duñabeitia
author imageJon Andoni Duñabeitia

Jon Andoni Duñabeitia est Directeur du Centre de recherche sur la cognition Nebrija (CINC) et directeur de la Chaire internationale en santé cognitive (ICCH) à l’Université Nebrija.

Voir la bio »

Un « jumeau numérique » de votre cerveau pourrait prédire les troubles mentaux et ralentir le déclin cognitif

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Santé