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Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise lors d'un discours à Roubaix, dans le nord de la France, le 31 janvier 2026.
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POST-ELECTION

23 mars 2026

Municipales 2026 : Un grand perdant mais pas de vrais gagnants pour la présidentielle

Au lendemain des municipales, si Jordan Bardella s’impose déjà dans les sondages, aucun camp ne parvient réellement à transformer ses succès locaux en dynamique nationale : divisions à gauche, manque d’incarnation à droite et fragilité du bloc central dessinent une présidentielle sans vainqueur évident pour Anita Hausser.

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MOTS-CLES

Politique , municipales 2026 , gagnants , perdants , LFI , PS , Ecolos , LR , RN

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 