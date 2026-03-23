POST-ELECTION

23 mars 2026

Municipales 2026 : Un grand perdant mais pas de vrais gagnants pour la présidentielle

Au lendemain des municipales, si Jordan Bardella s’impose déjà dans les sondages, aucun camp ne parvient réellement à transformer ses succès locaux en dynamique nationale : divisions à gauche, manque d’incarnation à droite et fragilité du bloc central dessinent une présidentielle sans vainqueur évident pour Anita Hausser.