POST-ELECTION
23 mars 2026
Municipales 2026 : Un grand perdant mais pas de vrais gagnants pour la présidentielle
Au lendemain des municipales, si Jordan Bardella s’impose déjà dans les sondages, aucun camp ne parvient réellement à transformer ses succès locaux en dynamique nationale : divisions à gauche, manque d’incarnation à droite et fragilité du bloc central dessinent une présidentielle sans vainqueur évident pour Anita Hausser.
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THEMATIQUESPolitique
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).