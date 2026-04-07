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7 avril 2026

Un an après le « Libération Day », les tarifs douaniers ont redessiné le commerce mondial. Mais pas du tout comme l’imaginait Donald Trump

Un an après le choc du « Liberation Day », le bilan est cinglant : le déficit commercial américain en biens a atteint un record absolu, près de 100 000 emplois industriels ont disparu, et la balance commerciale globale n'a pas bougé d'un iota. Les tarifs douaniers ont bien redessiné le commerce mondial — mais dans le sens inverse de celui qu'espérait Donald Trump, isolant les États-Unis, renforçant la Chine et offrant à l'Union européenne une fenêtre d'opportunité qu'elle s'emploie, non sans hésitations, à saisir.