SURPRISE SURPRISE
7 avril 2026
Un an après le « Libération Day », les tarifs douaniers ont redessiné le commerce mondial. Mais pas du tout comme l’imaginait Donald Trump
Un an après le choc du « Liberation Day », le bilan est cinglant : le déficit commercial américain en biens a atteint un record absolu, près de 100 000 emplois industriels ont disparu, et la balance commerciale globale n'a pas bougé d'un iota. Les tarifs douaniers ont bien redessiné le commerce mondial — mais dans le sens inverse de celui qu'espérait Donald Trump, isolant les États-Unis, renforçant la Chine et offrant à l'Union européenne une fenêtre d'opportunité qu'elle s'emploie, non sans hésitations, à saisir.
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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