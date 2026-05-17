POROSITE IDEOLOGIQUE

17 mai 2026

Quand l’extrême gauche française copie les bonnes vieilles recettes du conspirationnisme sioniste soviétique pour nourrir son antisémitisme débridé

Des campagnes soviétiques contre le "sionisme" aux discours décoloniaux contemporains, certains mécanismes rhétoriques ressurgissent dans le débat public français. La France Insoumise et une partie de l’extrême gauche française semblent participer aujourd’hui à la réactivation de cet imaginaire politique sous couvert d’anti-impérialisme et de défense de la cause palestinienne.