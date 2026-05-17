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Une membre du collectif « Nous Vivrons », qui lutte contre l'antisémitisme, brandit une pancarte où l'on peut lire « La France insoumise sous contrôle » lors d'une réunion de campagne du parti de gauche LFI, à Aubervilliers, le 25 mai 2024.
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POROSITE IDEOLOGIQUE

17 mai 2026

Quand l’extrême gauche française copie les bonnes vieilles recettes du conspirationnisme sioniste soviétique pour nourrir son antisémitisme débridé

Des campagnes soviétiques contre le "sionisme" aux discours décoloniaux contemporains, certains mécanismes rhétoriques ressurgissent dans le débat public français. La France Insoumise et une partie de l’extrême gauche française semblent participer aujourd’hui à la réactivation de cet imaginaire politique sous couvert d’anti-impérialisme et de défense de la cause palestinienne.

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MOTS-CLES

communistes , communisme , union soviétique , LFI , la France insoumise , gauche , extrême gauche , Jean-Luc Mélenchon , Staline , 7-octobre , URSS , Palestine , Hamas , israël , juifs , communauté juive , antisémitisme , antisémite , haine , haine en ligne , génocide , Gaza

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Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Courtois

Stéphane Courtois est directeur de recherche au CNRS (université Paris X) et professeur à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Il s'est spécialisé dans l'histoire des régimes communistes.

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