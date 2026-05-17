POROSITE IDEOLOGIQUE
17 mai 2026
Quand l’extrême gauche française copie les bonnes vieilles recettes du conspirationnisme sioniste soviétique pour nourrir son antisémitisme débridé
Des campagnes soviétiques contre le "sionisme" aux discours décoloniaux contemporains, certains mécanismes rhétoriques ressurgissent dans le débat public français. La France Insoumise et une partie de l’extrême gauche française semblent participer aujourd’hui à la réactivation de cet imaginaire politique sous couvert d’anti-impérialisme et de défense de la cause palestinienne.
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MOTS-CLEScommunistes , communisme , union soviétique , LFI , la France insoumise , gauche , extrême gauche , Jean-Luc Mélenchon , Staline , 7-octobre , URSS , Palestine , Hamas , israël , juifs , communauté juive , antisémitisme , antisémite , haine , haine en ligne , génocide , Gaza
THEMATIQUESPolitique
Stéphane Courtois est directeur de recherche au CNRS (université Paris X) et professeur à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Il s'est spécialisé dans l'histoire des régimes communistes.
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Stéphane Courtois est directeur de recherche au CNRS (université Paris X) et professeur à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon. Il s'est spécialisé dans l'histoire des régimes communistes.