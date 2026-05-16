GOLDEN LOVE 2.0
16 mai 2026
Quand les seniors se mettent aux applis de rencontre
Longtemps considérés comme éloignés du numérique, les seniors investissent désormais massivement les applications de rencontre et les réseaux sociaux. Entre solitude croissante, allongement de la vie et nouvelles habitudes post-Covid, cette révolution discrète redessine les codes de l’amour après 65 ans.
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THEMATIQUESSociété
Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines.
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Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines.