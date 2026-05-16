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Une personne consultant un site de rencontres. (Image d'illustration)
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GOLDEN LOVE 2.0

16 mai 2026

Quand les seniors se mettent aux applis de rencontre

Longtemps considérés comme éloignés du numérique, les seniors investissent désormais massivement les applications de rencontre et les réseaux sociaux. Entre solitude croissante, allongement de la vie et nouvelles habitudes post-Covid, cette révolution discrète redessine les codes de l’amour après 65 ans.

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MOTS-CLES

société , sites de rencontres , amour , sentiments , vie de couple , séniors , Solitude

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Michelle Boiron

Michelle Boiron est psychologue clinicienne, thérapeute de couples , sexologue diplomée du DU Sexologie de l’hôpital Necker à Paris, et membre de l’AIUS (Association interuniversitaire de sexologie). Elle est l'auteur de différents articles notamment sur le vaginisme, le rapport entre gourmandise et  sexualité, le XXIème sexe, l’addiction sexuelle, la fragilité masculine, etc. Michelle Boiron est aussi rédactrice invitée du magazine Sexualités Humaines

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